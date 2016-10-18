В России признали детские бои в Чечне нарушением

Об этом заявил замминистра спорта Павел Колобков, передает Р-Спорт.

По его словам, такое решение было принято на совещании с участием министра Чечни по физкультуре и спорту и представителей Российского союза боевых искусств, в том числе Союза ММА.

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Колобков добавил, что турнир, на котором проводились бои с участием детей, не был официальным соревнованием, так как не был согласован ни с Минспортом, ни с Союзом ММА России.

Министерство спорта подготовило письмо с целью прекращения проведения в Чечне несогласованных турниров с участием детей. В обращении ведомство советует чеченскому министерству спорта согласовывать проведение соревнований.

В то же время замминистра отметил, что у федерального ведомства нет полномочий наказывать кого-либо за проведение детских боев. «У нас нет полномочий наказывать. Мы не можем этого - мы не правоохранительные органы», - заметил он.

Как сообщал УНИАН, 4 октября в Грозном накануне инаугурации Рамзана Кадырова и его дня рождения состоялся турнир по смешанным единоборствам «Ахмат». В рамках турнира были проведены три боя с участием сыновей Кадырова 8-10 лет. Бои были названы показательными; дети выступали без шлемов и другой защиты, за исключением перчаток. Один из боев закончился нокаутом, в двух других, как следует из видеозаписей, можно было увидеть удары в лицо и по затылку. Во всех трех поединках победили сыновья Кадырова.

Скандал из-за участия детей в таком "шоу" добрался до правительства РФ.