В Польше жестоко избили украинца

10:49, 03 ноября 2016
Мир
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Инцидент произошел в одном из ресторанов польского города Жешува. Подозреваемые задержаны.

Подозреваемых уже задержали / фото flickr.com/photos/lplewnia

В Польском городе Жешув задержали четверых мужчин, которых подозревают в жестоком избиении украинца. Об этом сообщает Rzeszow-news.

Инцидент произошел в одном из ресторанов города, где мужчины начали приставать к польке с которой в учреждении и сидел украинец.

"В ресторане сидел украинец со своей знакомой полькой. К женщине в вульгарной манере начали приставать четверо мужчин. Украинец стал на ее защиту", - рассказали в полиции.

Выяснилось, что нападавшие выкрикивали оскорбления по национальности, ведь мужчины считали русским.

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Нападавшие вывели мужчину из ресторана на улицу и жестоко избили, украинец потерял сознание. Сейчас идет следствие.

Дело будет вестись по факту избиения по признаку национальной принадлежности.

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