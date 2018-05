Рода Стюарта посвятили в рыцари в Букингемском дворце (фото)

Церемония состоялась в Букингемском дворце, сообщает ВВС.

"Он (принц Уильям) поздравил меня с достижениями в течение моей долгой карьеры, и я рассказал, насколько это событие делает меня счастливым. Я лишь хотел бы, чтобы мои родители были здесь и стали свидетелями этого", - отметил Стюарт.

Певец и композитор был удостоен такой чести в знак признания его заслуг в музыкальной сфере и на ниве благотворительности.

Стюарт родился 10 января 1945 года. Получил известность, участвуя в рок-группах The Jeff Beck Group и Small Faces (впоследствии - Faces), а также благодаря успешным сольным альбомам, среди которых "A Night on the Town" (1976), ставший платиновым.

Стюарт за свою карьеру продал более 100 млн пластинок, что сделало его одним из самых коммерчески успешных музыкантов в истории. Является одним из 100 величайших певцов по версии журнала The Rolling Stones.