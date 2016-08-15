Трамп обвинил в своем низком рейтинге "отвратительные и продажные СМИ"
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его рейтинг был бы выше, если бы не отношение американских средств массой информации.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Если бы отвратительные и продажные СМИ давали материал обо мне честно и не вкладывали ложный смысл в мои слова, я бы опережал Хиллари (Хиллари Клинтон, - ред.) на 20%", - сказано в сообщении.
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If the disgusting and corrupt media covered me honestly and didn't put false meaning into the words I say, I would be beating Hillary by 20%— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2016
Также он отметил, что "СМИ не освещают его съезды правильно, не обсуждают действительное послание и никогда не показывают размеры толпы или энтузиазм".
Как сообщал УНИАН, ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента США Барака Обаму создателем "Исламского государства".
Он также обвинил в этом и своего оппонента на предстоящих выборах президента - кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.