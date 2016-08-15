Трамп обвинил в своем низком рейтинге "отвратительные и продажные СМИ"

04:41, 15 августа 2016
Мир
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его рейтинг был бы выше, если бы не отношение американских средств массой информации. 

REUTERS

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Если бы отвратительные и продажные СМИ давали материал обо мне честно и не вкладывали ложный смысл в мои слова, я бы опережал Хиллари (Хиллари Клинтон, - ред.) на 20%", - сказано в сообщении.

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Также он отметил, что "СМИ не освещают его съезды правильно, не обсуждают действительное послание и никогда не показывают размеры толпы или энтузиазм".

Как сообщал УНИАН, ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента США Барака Обаму создателем "Исламского государства"

Он также обвинил в этом и своего оппонента на предстоящих выборах президента - кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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