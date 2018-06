Трамп обвинил в своем низком рейтинге "отвратительные и продажные СМИ"

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Если бы отвратительные и продажные СМИ давали материал обо мне честно и не вкладывали ложный смысл в мои слова, я бы опережал Хиллари (Хиллари Клинтон, - ред.) на 20%", - сказано в сообщении.

If the disgusting and corrupt media covered me honestly and didn't put false meaning into the words I say, I would be beating Hillary by 20%