Трамп: Основателем ИГИЛ является Обама (видео)
11:40, 11 августа 2016Мир
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп называет президента США Барака Обаму создателем "Исламского государства".
REUTERS
Как сообщает New York Times, на митинге в штате Флорида он раскритиковал Обаму за политику вмешательства в конфликты на Ближнем Востоке.
"ИГИЛ чествует президента Обаму. Он является основателем ИГИЛ. Он - основатель. Он основал ИГИЛ", - донес свою мысль сторонникам Трамп.
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Он также обвинил в этом и своего оппонента на предстоящих выборах президента - кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
"Я бы сказал, что соучредителем является кривая Хиллари Клинтон. Соучредитель - кривая Хиллари Клинтон!", - подчеркнул он.
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