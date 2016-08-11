Трамп: Основателем ИГИЛ является Обама (видео)

Как сообщает New York Times, на митинге в штате Флорида он раскритиковал Обаму за политику вмешательства в конфликты на Ближнем Востоке.

"ИГИЛ чествует президента Обаму. Он является основателем ИГИЛ. Он - основатель. Он основал ИГИЛ", - донес свою мысль сторонникам Трамп.

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Он также обвинил в этом и своего оппонента на предстоящих выборах президента - кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Я бы сказал, что соучредителем является кривая Хиллари Клинтон. Соучредитель - кривая Хиллари Клинтон!", - подчеркнул он.