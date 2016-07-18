Перестрелка в Алматы: Reuters сообщил об увеличении количества погибших

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в городской больнице.

Отмечается, что среди погибших: четверо полицейских, один гражданский, а также один из злоумышленников.

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Как сообщал УНИАН, по данным МВД Казахстана, в перестрелке погибли трое полицейских и один гражданский.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал чрезвычайное происшествие терактом.