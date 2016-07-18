Назарбаев назвал террористическим актом перестрелку в Алматы, унесшую жизни 4 человек

"Сегодня в Алматы произошел террористический акт, который, к сожалению, снова привел к человеческим жертвам. Выражаю соболезнования близким погибших и пострадавших, следует оказать им соответствующую психологическую и материальную поддержку. Также по линии правоохранительных органов поручаю принять все необходимые меры в части обеспечения правопорядка в городе", - цитирует пресс-служба резиденции президента Назарбаева.

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Кроме того, как отмечается, глава Казахстана призвал граждан не поддаваться на возможные провокации в информационном пространстве.

"Сейчас правоохранительные органы работают, разбираются, кем были злоумышленники и какие преследовали цели. Следует защитить места массового скопления граждан, принять неотложные меры по оказанию медицинской помощи раненым, срочно провести полное расследование для установления личностей преступников. Также необходимо регулярно информировать население Алматы и в целом обеспечить общественное спокойствие", - сказал он.

Напомним, в понедельник, 18 июля, в Алматы (Казахстан) возле Алмалинского районного управления внутренних дел произошла перестрелка, в результате которой погибли трое полицейских и один гражданский.

Задержаны двое подозреваемых.