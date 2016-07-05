Жертвами теракта в Медине стали четыре человека

Об этом сообщило министерство внутренних дел Саудовской Аравии, передает Русская служба Би-Би-Си.

Нападение произошло вечером в понедельник, когда тысячи паломников собрались для вечерней молитвы. Мечеть Пророка (Масджид ан-Набави) - место погребения пророка Мухаммеда - одна из главнейших мусульманских святынь. Медина - второй по важности город в исламе после Мекки.

По данным министерства внутренних дел страны, смертник привел в действие взрывное устройство после того, как привлек внимание охраны, которая сочла его поведение подозрительным.

Ранее в понедельник прогремели взрывы около шиитской мечети в городе Катиф на востоке страны, а также в Джидде неподалеку от американского консульства. В результате взрыва в Джидде пострадали два охранника.

То, что взрыв произошел именно в Медине, во время священного месяца Рамадан, означает, что мусульмане всего мира будут глубоко потрясены, говорит редактор ближневосточных программ Всемирной Службы Би-би-си Алан Джонстон.

По его словам, подозрения уже падают на экстремистскую группировку "Исламское государство".

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает подробности инцидента. По словам ее корреспондентов, мишенью смертника были охранники мечети. Он якобы привлек их внимание, дав им понять, что хотел с ними разговеться.

36-летний Кари Яияд Патель из ЮАР, который находился в мечети во время взрыва, сказал в интервью Ассошиэйтед пресс, что изначально все подумали, что рядом просто прозвучал выстрел из пушки, который традиционно означает окончание ежедневного поста.

Взрывы в Саудовской Аравии произошли под конец священного месяца Рамадан, незадолго до празднества Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам).