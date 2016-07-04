Количество погибших в результате терактов в Багдаде возросло до 213 человек

Об этом заявил министр здравоохранения страны, передает украинская редакция "Немецкой волны". Количество раненых превысило 200.

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Последняя волна терактов вызвала возмущение иракцев относительно неспособности властей гарантировать безопасность граждан от угроз террористической группировки "Исламское государство". Премьер-министр Хайдер аль-Абади пообещал заняться пробелами в багдадской системе безопасности и охраны. Правительство также объявило трехдневный национальный траур по погибшим и пообещало "наказать" виновных.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Как сообщал УНИАН, теракты в Багдаде произошли утром 3 июля. В городе прогремело два взрыва: одна заминированная машина взорвалась в центральном торговом квартале города, вторая самодельная бомба - в его восточной части.

Исламисты устроили эти теракты через неделю после освобождения иракскими военными осажденного "Исламским государством" города Фаллуджа.