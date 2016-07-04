Мощный взрыв произошел близ второй святыни ислама - Мечети Пророка в Медине
20:52, 04 июля 2016Мир
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Мощный взрыв произошел близ Мечети Пророка (Аль-Масджид ан-Набави) в Медине на западе Саудовской Аравии.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спутниковый телеканал Al Arabiya.
По его данным террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у КПП при въезде на территорию комплекса. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало.
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В результате загорелись несколько припаркованных неподалеку от места происшествия автомобилей. Данных о том, кто несет ответственность за нападение, нет.
Как известно, Мечеть Пророка является второй святыней в исламе после Заповедной мечети в Мекке.
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