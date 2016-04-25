США перекинули истребители F-22 на базу в Румынии

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, самолет дозаправки КС-135 и два истребителя F-22 вылетели из Великобритании на авиабазу имени Михаила Когэлничану в Румынии.

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Согласно сообщению миссии США при НАТО, истребители уже прибыли в страну.