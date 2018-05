NASA опубликовало фотографию фиолетовой туманности в память о Принсе

Об этом сообщается на странице NASA в Twitter.

«Фиолетовая туманность, в честь Принса, который ушел из жизни сегодня», — написано в официальном Twitter.

Читайте такжеВ полиции сообщили первые подробности смерти Принса

A purple nebula, in honor of Prince, who passed away today. https://t.co/7buFWWExMwpic.twitter.com/ONQDwSQwVa