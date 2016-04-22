NASA опубликовало фотографию фиолетовой туманности в память о Принсе
00:46, 22 апреля 2016Мир
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NASA опубликовало фотографию Крабовидной туманности в созвездии Тельца в знак скорби об американском певце Принсе Роджерсе Нельсоне.
ESA/Herschel/PACS/MESS
Об этом сообщается на странице NASA в Twitter.
«Фиолетовая туманность, в честь Принса, который ушел из жизни сегодня», — написано в официальном Twitter.
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A purple nebula, in honor of Prince, who passed away today. https://t.co/7buFWWExMwpic.twitter.com/ONQDwSQwVa— NASA (@NASA) 21 апреля 2016 г.
Как сообщал УНИАН, на 58 году жизни умер американский певец Принс Роджерс Нельсон. Тело музыканта обнаружили в его доме в Миннеаполисе рано утром в четверг, 21 апреля.
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