NASA опубликовало фотографию фиолетовой туманности в память о Принсе

Об этом сообщается на странице NASA в Twitter.

«Фиолетовая туманность, в честь Принса, который ушел из жизни сегодня», — написано в официальном Twitter.

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Как сообщал УНИАН, на 58 году жизни умер американский певец Принс Роджерс Нельсон. Тело музыканта обнаружили в его доме в Миннеаполисе рано утром в четверг, 21 апреля.