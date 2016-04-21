Суд в Норвегии признал условия заключения террориста Брейвика "негуманными"

Оно, по его мнению, заключалась в содержании в одиночной камере, передает Deutsche Welle.

"Суд (...) принял решение, что условия заключения являются негуманными", - говорится в заявлении суда одного из районов Осло. По мнению судей, изоляция Брейвика нарушает Европейскую конвенцию прав человека. Теперь государство должно оплатить юридические расходы Брейвика - 331 тысячу норвежских крон (35 850 евро).

Суд, однако, решил, что право Брейвика на переписку не было нарушено. Ранее экстремист просил снять ограничения на переписку и посещение, чтобы он мог общаться со своими сторонниками. Государство оправдывала ограничение тем, что Брейвик является "чрезвычайно опасным", а его сторонники могут планировать нападения в будущем.

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Напомним, Андерс Брейвик 22 июля 2011 года совершил два теракта: взрыв в правительственном квартале в Осло и нападение на молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя. В результате погибли 77 человек. Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы — это максимальное наказание, предусмотренное местным законодательством. Он содержится в одиночной камере.

Находясь в тюрьме, Брейвик несколько раз жаловался на условия заключения. Например, в июне 2015 он заявил, что тюремные власти перехватывает его письма, адресованные СМИ.