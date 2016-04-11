Южная Осетия намерена провести референдум о вхождении в состав РФ до конца августа

Об этом в интервью ТАСС сообщил президент самопровозглашенной республики Леонид Тибилов.

Он пояснил, что на голосование будет вынесен вопрос об изменении югоосетинской конституции, что позволит в будущем обратиться к руководству России с просьбой о присоединении.

Цхинвал не ждет, что российская сторона сразу отреагирует на результаты референдума.

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"В настоящее время, исходя из ситуации в мире, мы бы не хотели подвергать серьезным политическим рискам нашего стратегического партнера в лице России. Соответственно, мы пришли к выводу, что нам нужно внести изменения в действующую конституцию, в ее 10-ю статью. Внести такие изменения, которые бы позволяли президенту обратиться по согласованию с парламентом республики к высшему руководству России по вопросу рассмотрения возможности вхождения в ее состав", - заявил президент Южной Осетии.

Статья 10 Конституции Южной Осетии гласит, что республика вправе вступать в союз с другими государствами и передавать органам союза осуществление части своих полномочий.

"Мы планируем провести референдум по вопросу дополнения этой статьи абзацами с содержанием, что Республика Южная Осетия вправе передавать осуществление части своих полномочий РФ - здесь мы конкретно указываем Россию - в случае заключения с ней соответствующего договора", - рассказал Тибилов.

"А дальше то, что я уже обозначил: дать президенту (Южной Осетии) возможность обратиться к руководству России с просьбой о принятии нашей республики в состав РФ. Понятное дело, что в качестве нового субъекта России", - отметил он.

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Референдум, отметил президент, "будет внутригосударственной процедурой, это внутреннее дело республики". "Мы получим ответ, я на 100 процентов уверен, что народ скажет "да". И естественно, пользуясь уже этой статьей, мы спокойно сможем обратиться к высшему руководству России. Будем ждать момента, когда звезды могут сойтись, чтобы реализовать итоги", - добавил югоосетинский президент.

Отвечая в этой связи на вопрос о намерении баллотироваться на второй президентский срок в 2017 году, Тибилов дал понять, что это вполне реально.

"Какого-то конкретного заявления я пока не делаю, но это не исключено, - заявил он. - Тем более, это позволяет конституция, да и от нашего народа такие пожелания в общем-то исходят".