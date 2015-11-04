Госдеп США подтвердил нацеленность на членство Грузии в НАТО

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам состоявшегося в Вашингтоне заседания двусторонней комиссии по стратегическому партнерству, передают РИА Новости.

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"Обе стороны подчеркнули прогресс в реализации евроатлантических устремлений Грузии. США подтвердили нацеленность на то, чтобы Грузия стала членом НАТО, и выразили поддержку ее устремлениям продвигаться по данному пути", - говорится в документе, который распространил Госдепартамент США.

Стороны отметили проведенные Грузией "интенсивные реформы и достигнутый прогресс, которые будут способствовать подготовке страны к получению членства в альянсе". Также стороны выделили "улучшение взаимодействия Грузии с НАТО" и "обсудили важность усиления безопасности Грузии путем расширения ее оборонных возможностей, устойчивости и сдерживания".

Вместе с этим подчеркивается нацеленность США на "укрепление границ Грузии для противостояния транснациональной оргпреступности". Кроме того, "обе стороны отметили важность продолжения преобразований в сфере обеспечения безопасности для защиты прав всех грузинских граждан".