Литва в новой военной стратегии назвала Россию главной угрозой

Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на Минобороны Литвы.

"Военная стратегия 2012 года уже не соответствовала реалиям безопасности и новым задачам, которые возникали для Литовской армии. С учетом опыта Грузии и Украины, Литовская армия должна быть готова реагировать быстро как самостоятельно, так и вместе с союзниками, как на обычные военные угрозы, так и на неконвенционные", - сказал Олекас.

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В новой военной стратегии констатируется, что в Литве ситуация с безопасностью ухудшилась, а действия России, которые разрушают основанную на правилах систему безопасности Европы, вызывающих наибольшую угрозу безопасности Литвы.

В документе указывается, что вероятность конвенционной военной агрессии против Литвы или других стран региона уже не является теоретической, и в будущем может расти. Также отмечается, что Литовская армия должна быть готова ответить на угрозы неконвенционного характера, например, нерегулярные вооруженные формирования, информационные и кибернетические атаки.

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В стратегии не меняется основная военная цель – вместе с союзниками обеспечить надежное сдерживание, а если это не удастся, самостоятельно и вместе с союзниками обеспечить оборону Литвы.

В стратегии утвержден стремление, чтобы в Литве постоянно были дислоцированы силы союзников НАТО и вооружение.

Это четвертая военная стратегия за период независимости Литвы, которая заменяет документ, действовавший с 2012 года. 14 марта военную стратегию одобрил Совет обороны Литве.

Напомним, ранее Пентагон отвел России первое место в списке глобальных угроз для США.