Пентагон отвел России первое место в списке глобальных угроз для США

На первое место он поставил Россию, далее следуют Китай, Северная Корея, Иран и международный терроризм, передает РБК со ссылкой на сайт военного ведомства США.

"Сегодняшняя ситуация в области безопасности резко отличается от того, что было последние 25 лет. Она требует новых подходов", — сказал глава Пентагона.

При этом он охарактеризовал Россию и Китай как двух наиболее опасных конкурентов, которые развивают системы вооружений, ставящие под угрозу лидерство США в отдельных областях.

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Картер запросил военный бюджет в размере $582,7 млрд, из которых $523,9 млрд составляют базовый бюджет, а $58,8 млрд пойдут в фонд для проведения срочных операций за рубежом.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Соединенные Штаты планируют увеличить оборонный бюджет в 2017 году в четыре раза.