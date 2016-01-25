Министры ЕС хотят изменить правила Шенгенской зоны

Министры юстиции и внутренних дел стран Евросоюза после экстренной встречи в Гааге обратились к Европейской комиссии с просьбой принять законодательные меры, которые позволили бы их странам справляться с притоком мигрантов, передает Русская служба Би-Би-Си.

По действующим правилам, страна, состоящая в Шенгене, имеет право закрыть свои границы на период до шести месяцев, однако на встрече в Гааге министры потребовали, чтобы этот период был увеличен до двух лет.

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Вопрос будет изучен Европейской комиссией.

Также на встрече обсуждались меры по охране внешних границ ЕС - некоторые из ее участников заявили, что экономика отдельных стран Евросоюза может не выдержать притока мигрантов, и понадобится помощь извне.

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За последний год в Европу въехало около миллиона мигрантов. Большинство из них были беженцами.

Мигранты продолжают прибывать тысячами, спасаясь от войн и вооруженных конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке.