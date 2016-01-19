Неприятная правда: чтобы победить "Исламское государство", понадобятся десятилетия - The Washington Post

Существует некое пугающее несоответствие между мрачными предупреждениями о войне против "Исламского государства", которые мы слышим в частных беседах с военными командирами, и громкими дискуссиями республиканцев и демократов.

Об этом пишет Дэвид Игнатиус в статье "Неприятная правда: чтобы победить "Исламское государство", понадобятся десятилетия", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Политики яростно рассказывают о разгроме террористов, но они почти не говорят о цене или возможных жертвах. Генералы и адмиралы, которые воевали в течение 15 лет, знают, что успех не обходится дешево. Победа над этим врагом потребует гораздо более масштабного и длительного участия Соединенных Штатов, чем готов признать любой ведущий политик.

На прошлой неделе я посетил штаб-квартиру Центрального командования, которое курирует все американские военные действия на Ближнем Востоке. Визит прошел в рамках конференции, организованной Центром военно-морского анализа, который проводит исследования для военно-морского флота. Основные правила запрещают мне называть имена представителей, но я могу кратко пересказать то, что услышал. И это не обнадеживает.

Военные лидеры знают, что они борются с беспощадным противником, который менял и совершенствовал свою тактику, с тех пор как Соединенные Штаты и их партнеры присоединились к борьбе в последние 18 месяцев. Джихадисты потеряли около 25 процентов территории, которую контролировали в середине 2014 года, но они разработали инновационные методы для компенсации своей слабости.

Джихадисты потеряли около 25 процентов территории, которую контролировали в середине 2014 года, но они разработали инновационные методы для компенсации своей слабости.

Некоторые примеры демонстрируют ловкость командиров "Исламского государства": они использовали туннели и другие способы маскировки, чтобы скрыть свои передвижения; они создали автомобильные бомбы супер-размера, упаковывали взрывчатые вещества в бульдозеры и другую тяжелую технику и отправляли ее волнами на цели; они задействовали небольшие дроны для разведки и, возможно, готовят вооруженные дроны; они использовали на поле боя такое химическое оружие, как хлор и иприт, и могут расширить использование таких нетрадиционных видов оружия.

Американские командиры на собственном опыте убедились, насколько сложно будет создать суннитские силы, которые смогут помочь очистить и удержать территорию в Ираке и Сирии, которую сейчас контролирует "Исламское государство". Суннитские племенные вожди не доверяют США и сомневаются в их стойкости. США пытаются избежать потерь и сопротивляются развертыванию "наземных войск", и это усиливает ощущение того, что Соединенные Штаты следуют стратегии сдерживания, а не победы.

Одним из болезненных поучительных уроков стала программа "тренировки и обучения" Пентагона стоимостью $ 500 млн. Ее результатом должна была стать сирийская оппозиционная сила, которая могла бы помочь нападать на "Исламское государство" и позже удержать территорию. Эти усилия провалились в прошлом году, потому что многие ожидаемые новобранцы не появились, а те, кто пришел, были искалечены на поле боя. К извлеченным урокам также можно отнести трудности в поиске и обучении зрелых бойцов; переменную и нестабильную боевую обстановку в Сирии; и сложности в работе с региональными партнерами, такими как Турция, которые преследуют свои собственные интересы.

Еще более важный урок заключается в осознании того, что обучение надежной военной силы, которая придерживается западных норм и стандартов, – это работа для целого поколения, и за несколько месяцев с ней не справиться. США хочет видеть быстрые результаты, но это лишь ведет к отчаянию и разочарованию. Отрезвляющая реальность этого конфликта, с которой политики - и американская общественность – кажется, не готовы столкнуться, в том, что его решение потребует многолетней приверженности.

Как ни парадоксально, решительные намерения Соединенных Штатов, защитить свои войска, могут быть обречены на провал.

Как ни парадоксально, решительные намерения Соединенных Штатов, защитить свои войска, могут быть обречены на провал.

Союзники и противники видят, что войска США живут на безопасных территориях, хорошо питаются и минимизируют возможность нападения потенциальных террористов. Соединенные Штаты могут говорить, что ведут борьбу наряду со своими союзниками, но там, на месте, все часто выглядит иначе. На самом деле, жить и бороться вместе с нашими партнерами в Ираке и Сирии гораздо более опасно, но это может быть единственным способом создать прочный альянс, который когда-нибудь, возможно, искоренит экстремистов.

Эти суровые предупреждения командиров, которые пережили конфликты в Ираке и Афганистане, резко контрастируют с оптимистичными беседами политических лидеров. Президент Обама пообещал, что "приоритетом номер один будет защита американского народа и преследование террористических группировок", и пару мгновений спустя заявил, что эти группировки "не представляют угрозы нашему национальному существованию". Это противоречивое сообщение – которое Хиллари Клинтон повторила в своей кампании.

Тирады республиканцев об "Исламском государстве" еще хуже, потому что они обещают полную победу, не говоря при этом об уровне приверженности и возможных жертвах. Ответы республиканцев звучат жестко: от обещания Дональда Трампа "разбомбить ["Исламское государство"]" до заверений сенатора Марко Рубио в дебатах на прошлой неделе в том, что "самая мощная армия в мире собирается их [ИГ] уничтожить".

Следующий президент унаследует расширяющуюся войну против глобального террористического противника. А обсуждение того, как лучше бороться с этим врагом, еще даже не началось.