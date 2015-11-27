Подарок для Эрдогана

Владимир Путин предоставил турецкому президенту Реджепу Эрдогану щедрый подарок – сильного внешнего врага. В противостоянии с путинской Россией лидер Турции сможет осуществить свою давнюю мечту – стать вровень с Ататюрком как раз в аккурат к 2023 году, столетию Турецкой Республики. Долго и упорно дразня турецкие ВВС, провоцируя вторую армию в НАТО регулярными нарушениями ее воздушного пространства, Путин создал карту, которую не мог не разыграть Эрдоган.

Выиграв в августе прошлого года первые в истории Турции прямые президентские выборы, а также сохранив монополию на власть своей Партии справедливости и развития на досрочных парламентских выборах 1ноября этого года, Реджен Эрдоган получил карт-бланш на осуществление своей исторический миссии. Единственное чего не хватало – консолидации внутри страны, где заметно активизировались соперники президента, а также давняя борьба с курдами. Переход Турции из разряда друзей в разряд соперников путинской России после сбитого над турецкой территорией СУ-24 ВС РФ полностью развязал Эрдогану руки для множества политических комбинаций как внутри страны, так и за ее пределами.

Например, президент Эрдоган как Верховный главнокомандующий Турции, в условиях открытой враждебности со стороны России, явной эскалации противостояния в Сирии и повышения рисков военной угрозы (перебрасывание комплексов С-400 на сирийские базы, предоставленные РФ), наконец сможет восстановить тесные и конструктивные отношения с турецкими военными, с которыми Эрдоган длительное время соперничал за власть. Чего стоит только дело «Эргенекон», когда в 2003 году десятки военных генералов, писателей и политиков были приговорены к пожизненному заключению за попытку государственного переворота. Ныне же Эрдоган может вернуть военным и общественное уважение, и политический вес, получив взамен конструктивную поддержку в борьбе с давним историческим врагом – Россией.

С другой стороны, как показал нынешний год, рейтинг популярности Эрдогана начал снижаться в условиях снижения роста национальной экономики и акцентированной критики оппонентов касательно социально-экономической политики турецких властей. Но как только возобновилась война с курдами, по стране прокатилась волна жутких терактов, поставив на первое место вопрос безопасности – рейтинг и популярность Эрдогана и его партии снова выросли. Еще больше они возрастут после единения турецкой нации в борьбе с путинской Россией, которая столь активно сейчас начинает антитурецкую информационную истерию и традиционную санкционную кампанию, кроме, собственно военных мер на сирийской территории и в Средиземном море. На данном фоне, поднятие Эрдоганом вопроса о расширении полномочий президента происходит в оптимальный момент сочетания внутренних и внешних обстоятельств для турецкого лидера.

Турция вполне сможет стать центром притяжения всех тюркоязычных стран Кавказа и Центральной Азии, разделив зоны влияния с Китаем.

Что касается внешней политики, то там возможности еще интересней. Во-первых, нет сомнений, что Эрдоган, как и многие другие, уверен в поражении Владимира Путина и его окружения в попытке совершить новую мировую войну гибридными методами. План Путина терпит фиаско по всем направлениям и аспектам, что значительно ускоряет момент ухода путинского режима и внутренней трансформации самой России. Лишним будет говорить, что в такой период вся зона внешнего влияния России окажется открытой для расширения влияния соседних государств. Например, Турция, как мощная региональная держава вполне сможет стать центром притяжения всех тюркоязычных стран Кавказа и Центральной Азии, разделив зоны влияния с Китаем.

С другой стороны, для Турции сейчас открываются хорошие возможности для нормализации отношений с Израилем и Саудовской Аравией. Израильская авиация довольно часто отрабатывает по позициям сирийской армии, и перспектива получения ракеты в борт из российских ПВО становится все вероятней. Наивно предполагать, что подобные вещи пройдут безболезненно для России. Совпадение интересов Турции и Израиля в смещении Асада, внутренней трансформации Сирии, а также нейтрализации общего риска в виде нагнетающей эскалацию в регионе российской армии, – хорошая платформа для объединения усилий.

Военное сдерживание РФ сможет помочь Турции повысить ее статус регионального лидера, нормализовав отношения с соседями.

Похожая ситуация и с Саудовской Аравией, с которой у Турции заметно усилились разногласия после «арабской весны». Ныне саудиты возглавляют антироссийскую кампанию в энергетической сфере, начав нефтяной блицкриг в Европе. В своем желании создания мощного регионального нефтяного и газового хаба Турция вполне может положиться на Саудовскую Аравию, Ирак и Иран (выйдет на масштабный экспорт углеводородов через 3-5 месяцев). Выбывание из этой схемы России не портит саму перспективу, а лишь слегка смещает акценты. В то же время, военное сдерживание РФ сможет помочь Турции повысить ее статус регионального лидера, нормализовав отношения с соседями.

У Эрдогана также открываются прекрасные возможности отыграться на Европе за весь период «прохладного» отношения к Турции в последний десяток лет. Деклассируя Россию, Эрдоган демонстрирует реальную силу, на которую не способны нынешние европейские столицы. Призывы французского президента Олланда о совместной с Москвой наземной коалиции для борьбы с ИГИЛ после терактов в Париже выглядят крайне разочаровующе для такого государства как Франция на фоне жесткой позиции Турции. Неспособность Европы на военное сдерживание путинской России показывает, что реальными силами в НАТО способными на пресекание российских провокаций являются сами США и Турция. Без них НАТО стало бы легкой добычей путинской России, исповедующей «игру без правил».

Российская орда сначала уперлась в героизм украинских воинов на Донбассе, а теперь увязает в жестком сдерживании Турции в Сирии.

В данном контексте, Турция начала делить воинскую славу с Украиной по сдерживанию Кремля военной силой. Российская орда сначала уперлась в героизм украинских воинов на Донбассе, а теперь увязает в жестком сдерживании Турции в Сирии. Возможно, что именно благодаря этим факторам сохранится безопасность и мир в балтийских и других европейских государствах. Для Украины же открывается неплохой шанс для развития по-настоящему конструктивных отношений с Турцией во всех вопросах, начиная с военного и военно-технического сотрудничества, заканчивая подготовкой плана по развитию Крыма после восстановления украинской юрисдикции над ним.

Роман Рукомеда