Медведев поручил подготовить "комплекс ответных мер" против Турции

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Медведев сказал сегодня на заседании российского правительства.

«Это, безусловно, акт агрессии против нашего государства со стороны Турции, нашего соседа и к тому же еще члена Североатлантического альянса», - сказал Медведев.

Он заявил, что военные и дипломатические меры реагирования на это действие уже были и еще последуют.

«Я хотел бы, чтобы коллеги, которые отвечают за соответствующие направления работы по этим ограничительным мерам, подготовили и внесли в кратчайший срок свои предложения. Я имею в виду министерство транспорта, министерство сельского хозяйства, министерство культуры, таможенные службы и ряд других ведомств, которые естественно вовлечены в процесс», - добавил он.

По его словам, решения будут приняты на основании закона о специальных экономических мерах от 30 октября 2006 года, который предусматривает действия в подобных ситуациях.

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Он сообщил, что эти меры будут сведены в один нормативный акт, скорее всего это будет указ президента и постановление правительства.

«В этих документах пойдет речь о введении ограничений и запретов на действие экономических структур Турции на территории России, ограничении и запрете поставок продукции, в том числе включая продовольственные товары, на выполнения работ и оказания услуг турецкими компаниями и о других ограничительных мерах», - сказал он.

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Медведев заявил, что такой же порядок может быть применен в отношении инвестиционных проектов, сотрудничество по которым с Турцией определялось высоким уровнем доверия с этим государством.

«Эти договоры, эти инвестпроекты могут быть заморожены или просто свернуты», - сказал Медведев.

Он также сообщил, что будут прекращены переговоры о преференциальном режиме для услуг и инвестиций Турции.

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