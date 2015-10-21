США впервые осуществили учебный перехват баллистической ракеты над Европой

Об этом сообщается через официальный Twitter командования ВМС США в Европе и Африке, передает Голос Америки.

В частности отмечается, что впервые на неамериканском полигоне был осуществлен пуск ракеты-перехватчика Standard Missile-3 (SM-3). Также впервые был осуществлен перехват баллистической ракеты на Европейском театре.

В рамках сценария учений, с полигона близ Гебридских островов (у западных берегов Шотландии) был осуществлен пуск баллистической ракеты короткого радиуса действия Terrier Orion. Ракета находилась в воздухе одновременно с двумя противокорабельными крылатыми ракетами, нацеленными на силы коалиции. Ракетный эсминец Ross осуществил пуск перехватчика SM-3 и успешно сбил в космосе баллистическую цель.

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При этом ракетный эсминец USS The Sullivans, выполняя функцию ПВО, осуществил пуск ракеты SM-2, что стало первым прецедентом использования на полигоне близ Гебридских островов ракет этого типа.

"Это достижение ... подчеркивает непреходящую ценность стран-членов Форума Maritime Theater Missile Defense – Австралии, Канады, Франции, Германии, Италии, Голландии, Норвегии, Испании и Великобритании - и демонстрирует уровень взаимодействия флотов союзников для осуществления интегрированной противоракетной и противовоздушной обороны", - отметил адмирал Марк Фергюсон, командующий ВМС США в Европе и Африке.

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Ранее УНИАН сообщал, что США и страны НАТО впервые испытают морской компонент системы европейской ПРО.