Минобороны РФ обнародовало видео уничтожения командного пункта ИГИЛ

Соответствующую запись российское оборонное ведомство сделало на своей странице в Facebook.

#ВИДЕО: Нанесение российской боевой авиацией удара по командному пункту бандформирования #ИГИЛ на окраине населенного пункта #ТАМАНА. Объект поражен точечным ударом авиационного боеприпаса о чем свидетельствует разлетающиеся в разные стороны куски бетона и начавшейся пожар. Объект уничтожен полностью.Russian air strike against the ISIS command centre near Tamana. Smashed concrete and fire confirms the total elimination of the target.#Сирия #Syria #ВКС #ВВС #AerospaceForces #AirForce #ISIS #ИГИЛ Posted by Минобороны России on 8 октября 2015 г.

"Объект поражен точечным ударом авиационного боеприпаса о чем свидетельствует разлетающиеся в разные стороны куски бетона и начавшейся пожар. Объект уничтожен полностью", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, российская авиация в ночь на четверг совершила 22 боевых вылета и нанесла удары по 27 объектам террористов в Сирии.

Напомним, ранее сирийское арабское информационное агентство SANA сообщило, что совместными действиями воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил Сирии в четверг, 8 октября, уничтожены сотни боевиков.