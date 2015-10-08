Минобороны РФ обнародовало видео уничтожения командного пункта ИГИЛ
Минобороны РФ обнародовало видео уничтожения точечным ударом авиационного боеприпаса командного пункта боевиков "Исламского государства".
Соответствующую запись российское оборонное ведомство сделало на своей странице в Facebook.
#ВИДЕО: Нанесение российской боевой авиацией удара по командному пункту бандформирования #ИГИЛ на окраине населенного пункта #ТАМАНА. Объект поражен точечным ударом авиационного боеприпаса о чем свидетельствует разлетающиеся в разные стороны куски бетона и начавшейся пожар. Объект уничтожен полностью.Russian air strike against the ISIS command centre near Tamana. Smashed concrete and fire confirms the total elimination of the target.#Сирия #Syria #ВКС #ВВС #AerospaceForces #AirForce #ISIS #ИГИЛPosted by Минобороны России on 8 октября 2015 г.
"Объект поражен точечным ударом авиационного боеприпаса о чем свидетельствует разлетающиеся в разные стороны куски бетона и начавшейся пожар. Объект уничтожен полностью", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, российская авиация в ночь на четверг совершила 22 боевых вылета и нанесла удары по 27 объектам террористов в Сирии.
Напомним, ранее сирийское арабское информационное агентство SANA сообщило, что совместными действиями воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил Сирии в четверг, 8 октября, уничтожены сотни боевиков.