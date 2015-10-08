Минобороны РФ отчиталось о ночных вылетах российской авиации в Сирии

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

"Бомбардировщиками... атаковано восемь опорных пунктов боевиков в провинции Хомс. В результате огневого поражения целей полностью разрушены фортификационные сооружения боевиков", - сказал генерал.

Читайте такжеПатриарх Кирилл говорит, что от войны в Сирии зависит благополучие России

Кроме того, уточнил он, штурмовики нанесли удары по 11 районам расположения лагерей подготовки боевиков ИГИЛ в провинциях Хама и Ракка. "В результате ударов инфраструктура, используемая для подготовки террористов, уничтожена", - подчеркнул представитель Минобороны.

Напомним, РФ продолжает поддерживать действующего сирийского президента Башара Асада. Правительственные войска Сирии проводили наземные операции при поддержке авиации РФ. В Госдепартаменте США сообщили, что менее 10% ударов российской авиации было направлено на позиции ИГИЛ, чаще под удары попадают повстанцы против режима Асада.