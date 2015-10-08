В Сирии совместными действиями РФ и армии Асада уничтожили сотни боевиков – СМИ

Об этом сообщает правительственное Сирийское арабское информационное агентство SANA.

Читайте такжеВ Кремле обвинили НАТО в попытке прикрыть планы экспансии предлогами об угрозе России

"Военный источник сообщил, что в провинции Алеппо в ходе операций ВКС РФ против укрытий такфиристских организаций ликвидированы сотни боевиков", - говорится в сообщении.

В результате нанесения воздушно-космическими силами РФ совместно с военно-воздушными силами Сирии точных ударов по позициям боевиков в районах Анадан, Аль-Атареб, Дейр-Хафир, на западе населенного пункта Аль-Мансура и поселке Аль-Баб также были разгромлены десятки бронированных машин, две ракетные пусковые установки "Град" и большой склад боеприпасов.

По сообщению Министерства обороны РФ, российские воздушно-космические силы за время операции в Сирии с 30 сентября уничтожили 19 пунктов управления террористов, 12 складов с боеприпасами и 71 единицу бронетехники и 6 подпольных мастерских по изготовлению взрывчатки.

Одновременно сирийские военнослужащие в провинции Алеппо провели несколько антитеррористических операций против позиций "Исламского государства", "Джебхат Ан-Нусры" и других террористических организаций, утверждают в правительственном агентстве.

Читайте такжеВ США расследуют ошибки спецслужб, которые недооценили масштаб операции РФ в Сирии - Reuters

Военный источник сообщил, что защитники военно-воздушной академии уничтожили несколько единиц военной техники, оснащенной крупнокалиберными пулеметами, принадлежавших "Исламскому государству".

Кроме того, на востоке провинции в населенных пунктах Хувейджина и Ас-Салихия военнослужащие уничтожили несколько различных пулеметных установок, бронированный автомобиль и склад оружия и боеприпасов "Исламского государства".

"За последние сутки в результате контртеррористических операций в населенных пунктах Дейр-Хафир и Аль-Баб военнослужащие уничтожили 11 единиц бронированной техники, 35 автомобилей с боевиками "Исламского государства", а также оружие и боеприпасы", - сказано в сообщении.

На востоке провинции Хомс в населенных пунктах Бир Хафар и Аль-Хадас ликвидировано множество террористов "Исламского государства", уничтожен автомобиль с установленным на борту крупнокалиберным пулеметом.