Олимпийскую деревню в Сочи разворовывают мародеры, выносят даже сантехнику и мебель
В олимпийской деревне в Сочи многие спортивные объекты, а также многоквартирные дома до сих пор не эксплуатируются.
Как сообщает Euronews.com, многие квартиры успели освоить мародеры, выносящие из жилых помещений все, что можно вынести.
"Дома стоят закрытыми, что не останавливает хулиганов, которые разбивают окна, растаскивают сантехнику и мебель, оставшуюся после волонтеров", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по словам немногочисленных жителей, воры снимают и уносят не только батареи, но и унитазы.
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"У меня сушитель сняли. И это в каждой второй квартире. Батареи снимают, раковины. Я приехала сюда в июне. Дайте воду – буду жить. Только в марте дали тепло", - цитирует издание местную жительницу Галину Голубцову.
Согласно сообщению, олимпийская деревня начала заселяться в октябре прошлого года. Сейчас коммуникации подключены, однако у домов по-прежнему нет уличного освещения, нет света в подъездах и после каждого дождя сильно текут крыши и балконы.