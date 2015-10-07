Олимпийскую деревню в Сочи разворовывают мародеры, выносят даже сантехнику и мебель

Как сообщает Euronews.com, многие квартиры успели освоить мародеры, выносящие из жилых помещений все, что можно вынести.

"Дома стоят закрытыми, что не останавливает хулиганов, которые разбивают окна, растаскивают сантехнику и мебель, оставшуюся после волонтеров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по словам немногочисленных жителей, воры снимают и уносят не только батареи, но и унитазы.

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"У меня сушитель сняли. И это в каждой второй квартире. Батареи снимают, раковины. Я приехала сюда в июне. Дайте воду – буду жить. Только в марте дали тепло", - цитирует издание местную жительницу Галину Голубцову.

Согласно сообщению, олимпийская деревня начала заселяться в октябре прошлого года. Сейчас коммуникации подключены, однако у домов по-прежнему нет уличного освещения, нет света в подъездах и после каждого дождя сильно текут крыши и балконы.