Оккупанты в Крыму разбирают взлетную полосу Багеровского аэропорта, плиты вывозят в Россию (фото)

В оккупированной Керчи неизвестные разбирают взлетную полосу Багеровского аэродрома и вывозят дорожные плиты «взлётки» в Россию.

Об этом сообщили Крым.Реалии очевидцы из числа местных жителей.

Грузовые автомобили с бетонными плитами характерной толщины в пятницу 21 августа были замечены возле проходной Керченского рыбного порта, в очереди на паром, следующий в Российскую Федерацию.

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«Оккупанты вывозят перекрытия со взлётки Багеровского аэродрома. Мародеры. Уже приготовили в порту на вывоз», – рассказал Крым.Реалии на условиях анонимности житель Керчи.

Военный аэродром и авиабаза в пгт Багерово неподалеку от Керчи существовали до 1998 года. Здесь располагалась одна из трех наиболее больших взлетно-посадочных полос в Украине, которая была реконструирована в 1980-х годах как резервная полоса для приземления космоплана советской многоразовой транспортной космической системы «Буран».