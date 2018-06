Минобороны РФ обнародовало видео очередной бомбардировки в Сирии

За прошедшие сутки самолеты российской авиагруппы Су-34, Су-24м и Су-25 совершили 18 вылетов по 12 объектам террористической группировки #ИГИЛ на территории Сирии.Ночью было совершено 10 самолетовылетов. Нанесены точечные удары по 7 объектам террористов.В результате прямых попаданий уничтожены командный пункт и узел связи вооруженных формирований ИГИЛ в районе ДАР-ТААЗЗА, провинция АЛЕППО.Штурмовики Су-25 нанесли удар по полевому лагерю боевиков ИГИЛ в районе МААРЕТ-ЭН-НУУМАН, провинция ИДЛИБ.Полностью разрушены бункеры, а также склады оружия и горюче-смазочных материалов террористов.В результате точечного бомбового удара в районе ХАБИТ, провинция ИДЛИБ, уничтожен объект, использовавшийся боевиками в качестве перевалочной базы и крупный склад боеприпасов.В провинции ХАМА, в районе населенного пункта КАФЕР-ЗАЙТА, самолетами Су-24м полностью разрушен командный пункт боевиков ИГИЛ, представлявший хорошо укрепленный бетонный объект, в котором террористы оборудовали укрытия. Анализ материалов видеоконтроля показал, что также были уничтожены несколько десятков единиц техники, оснащенных крупнокалиберными стрелковым оружием.1 октября самолетами Су-34 были нанесены удары по лагерю подготовки ИГИЛ в районе населенного пункта МАДАН-ДЖАДИД и замаскированному командному пункту в районе КАСЕРТ-ФАРАДЖ, юго-западнее города РАККА.В результате ударов командный пункт боевиков ИГИЛ выведен из строя. Инфраструктура, использовавшаяся для подготовки террористов, полностью уничтожена.Российские Су-34 наносили точечные удары по целям с высоты более 5 000 метров.Бортовое прицельно-навигационное оборудование этих самолетов позволяет обеспечить попадание по любым наземным объектам с абсолютной точностью. Что вчера и было подтверждено при выполнении боевой задачи по уничтожению инфраструктуры ИГИЛ в районе населенного пункта РАККА.С применением данного типа самолетов удары могут наноситься по объектам террористов на всей территории Сирии.Тактико-технические характеристики применяемой авиатехники:Бомбардировщик Су-24м — http://bit.ly/1hfusm6;Штурмовик Су-25 — http://bit.ly/1JJbvySИстребитель-бомбардировщик Су-34 — http://bit.ly/1M4frfz#ISIS #Сирия #ВКС #ВВС #Syria #AerospaceForces #AirForceIn the course of the last 24 hours, Su-24M and Su-25 effectuated 18 combat missions attacking 12 ISIS facilities on the territory of Syria.Ten flights were performed at night. Pinpoint attacks engaged 7 terrorist objects.Direct hits destroyed a command and communication centre of the ISIS armed groupings near Dar-Taaza (Aleppo).Su-25 attack aircraft hit the field base of the ISIS militants near Maarrat Al-Nuuman (Idlib).Terrorist bunkers as well as ammunition and POL depots were completely destroyed.Pinpoint bomb attacks eliminated a facility used by militants as a transshipment base and a large ammunition depot.In Hamah, near the settlement Kafr Zita, Su-24s eliminated an ISIS HQ, which constituted a fortified concrete object with equipped shelters. Reconnaissance video analysis confirmed destruction of dozens of combat vehicles equipped with large-caliber machine guns.On October 1, Su-34 aircraft engaged ISIS training base near Madan-Jadid and a hidden HQ near Cassert-Farahj to the south-west of Raqqah.As a result of the strikes, the command centre was made inoperative. The infrastructure used for terrorist training was completely destroyed.It is to be emphasized that the Russian Su-34s attacked targets from the altitude of over 5 000 metres.Combat and navigation equipment onboard allows to engage any ground object with absolute accuracy. This was confirmed yesterday during the combat missions aimed at destruction of ISIS infrastructures at Raqqah settlement.Using this type of aircraft, Russian air grouping will be able to attack terrorist facilities all over Syria.