Россия не исключает, что может начать бомбардировки в Ираке

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Или у нас будет соответствующее обращение от правительства Ирака, или резолюция Совета Безопасности, принятие которой в решающей мере зависит от волеизъявления правительства Ирака. При наличии таких достаточных оснований будут оцениваться и политическая, и военная целесообразность»,- сказал дипломат, отвечая на вопрос, рассмотрит ли Москва возможность проведения операции ВВС против ИГ на территории Ирака при получении соответствующей просьбы от правительства этой страны.

Читайте такжеThe Daily Beast: "Каждый шаг Путина ухудшает ситуацию" – в Сирии и в России

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет федерации РФ разрешил использовать российские военно-воздушные силы в Сирии. За это решение сенаторы проголосовали единогласно.

Тогда глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что Россия будет использовать только военно-воздушные силы для борьбы с боевиками «Исламского государства». О наземной операции речь не идет.

Вчера же российские военно-воздушные силы нанесли первый авиаудар в Сирии.

Читайте такжеСаудовская Аравия отреагировала на военные операции РФ в Сирии, потребовав немедленного их прекращения

Ряд иностранных СМИ сообщили о десятках жертв cреди мирного носеления, в том числе детей.

Сегодня бомбардировки повторились.