Минобороны РФ утверждает, что за сутки российские самолеты атаковали 12 объектов ИГИЛ в Сирии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российское военного ведомства.

«За прошедшие сутки самолеты российской авиагруппы Су-34, Су-24М и Су-25 совершили 18 вылетов по 12 объектам террористической группировки ИГИЛ на территории Сирии. Ночью было совершено 10 самолетовылетов. Нанесены точечные удары по 7 объектам террористов», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате «прямых попаданий» уничтожены командный пункт и узел связи вооруженных формирований ИГИЛ в районе Дар-Таазза, провинция Алеппо.

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Кроме того, 1 октября самолетами Су-34 были нанесены удары по лагерю подготовки ИГИЛ в районе населенного пункта Мадан-Джадид и замаскированному командному пункту в районе Касерт-Фарадж, юго-западнее города Ракка. В результате ударов командный пункт боевиков ИГИЛ выведен из строя. Инфраструктура, использовавшаяся для подготовки террористов, полностью уничтожена. Российские Су-34 наносили точечные удары по целям с высоты более 5 тыс. метров.

При этом в Минобороны России заверяют, что «бортовое прицельно-навигационное оборудование этих самолетов позволяет обеспечить попадание по любым наземным объектам с абсолютной точностью. Что вчера и было подтверждено при выполнении боевой задачи по уничтожению инфраструктуры ИГИЛ в районе населенного пункта Ракка. С применением данного типа самолетов удары могут наноситься по объектам террористов на всей территории Сирии».

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет федерации РФ разрешил использовать российские военно-воздушные силы в Сирии. За это решение сенаторы проголосовали единогласно.

Тогда глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что Россия будет использовать только военно-воздушные силы для борьбы с боевиками «Исламского государства». О наземной операции речь не идет.

В тот же день, 30 сентября, российские военно-воздушные силы нанесли первый авиаудар в Сирии.

Ряд иностранных СМИ сообщили о десятках жертв, в том числе детей.

1 октября бомбардировки повторились.

Российское руководство неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по позициям "Исламского государства".

1 октября в Белом доме заявили, что проведение неизбирательных военных операций против сирийской оппозиции опасно для России.