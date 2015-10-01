Россия возобновила бомбардировки Сирии

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на собственные источники, передает ТСН. Россия продолжает настаивать, на том, что она единственная проводит легитимную военную операцию в Сирии по просьбе властей этой страны.

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Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет Федераций по инициативе президента России Владимира Путина позволила использовать российские военно-воздушные силы ((ВВС) в других странах. Это решение в России объяснили тем, что у российского руководства попросил военной помощи президент Сирии Башар Асад. При этом в Кремле уточнили, что РФ планирует использовать только авиацию, то есть речь идет об операции ВВС.

Россия выдвинула жесткий ультиматум США в Сирии и потребовала немедленно отозвать американские военные самолеты из воздушного пространства страны. Впрочем, по данным источника CNN американская миссия в Сирии продолжается в привычном режиме.

Напомним, СМИ со ссылкой на местного жителя сообщали, что два самолета, которые пролетели над сирийским городом Хомс, выпустили 8 ракет по жилым кварталам. По информации СМИ, Хомс не контролируется террористами "Исламского государства". Здесь живут мирные жители и FSA (Free Syrian Army, вооруженная сирийская оппозиция), которая воюет с правительственными войсками.

Также аналитики и сирийские активисты утверждают, что РФ нанесла авиаудары по позициям, контролируемым силами повстанцев, выступающих против режима сирийского президента Башара Асада.

В свою очередь в российском министерстве иностранных дел назвали информацию СМИ о гибели мирных жителей в Сирии от ударов российской авиации является неправдивой.