Лавров рассказал о целях авиаударов России в Сирии

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН.

«Что касается целей, то это «Джебхат-ан-Нусра», «Исламское государство» и другие террористические группировки», - сказал он, отвечая на вопрос о целях России в Сирии.

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«Мы всегда заявляли, что будем бороться против ИГ и других террористических группировок. Точно такую же позицию занимают и США. Командование антитеррористической коалиции заявляло, что ее целями являются «Джебхат ан-Нусра», ИГ. Мы эту позицию разделяем», - подчеркнул российский министр.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет федерации РФ разрешил использоватьроссийские военно-воздушные силы в Сирии. За это решение сенаторы проголосовали единогласно.

Тогда глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что Россия будет использовать только военно-воздушные силы для борьбы с боевиками «Исламского государства». О наземной операции речь не идет.

Вчера же российские военно-воздушные силы нанесли первый авиаудар в Сирии.

Ряд иностранных СМИ сообщили о десятках жертв cреди мирного носеления, в том числе детей.

Сегодня бомбардировки повторились.