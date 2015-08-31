В Беларуси автомобилиста оштрафовали за георгиевскую ленту на заднем стекле

По инициативе областной организации Объединенной гражданской партии было возбуждено уголовное дело в отношении владельца автомобиля в связи с его поддержкой сепаратизма и экстремизма в соседней стране по статье 130 УК Республики Беларусь (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды), сообщает Радыё Свабода.

"Проверку по данному факту провел участковый инспектор милиции Ленинского РОВД Могилева. В результате руководством РОВД принято решение о том, что в действиях водителя автомашины "Пежо" признаки состава преступления, предусмотренного ст. 130 УК Республики Беларусь, отсутствуют", - сообщил начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Могилевского облисполкома Павел Смирнов.

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Также был составлен протокол за нарушение правил эксплуатации транспортного средства.

"21 августа в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 18:12 КоАП. Он подвергнут взысканию в виде штрафа в 90 тысяч рублей", - сказал Смирнов.

Согласно пункту 194.13 ПДД запрещается участие в дорожном движении транспортного средства с внешне видимыми наклейками (изображениями), кроме тех, которые размещаются в установленном порядке: опознавательных знаков транспортных средств, разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, рекламы, информации о принадлежности транспортного средства соответствующей организации (индивидуальному предпринимателю).