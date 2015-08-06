США планируют начать размещение военной техники в Латвии в 2016 году - Минобороны

Об этом рассказал журналистам после встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом министр обороны Раймонд Бергманис, передает Delfi.

"В данный момент детали нам неизвестны. Сейчас ведется согласование с соседними странами, в которых также будет размещена техника, например, с Литвой и Эстонией. Реализация начнется, скорее, в будущем году", — сообщил министр.

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Он рассказал также, что этой осенью в Латвию могут быть доставлены первые малопользованные или отреставрированные гусеничные боевые машины, закупленные у Великобритании. Всего таких машин будет 123 на общую сумму 48,1 млн евро.

Ранее УНИАН сообщал, что Латвия начала официальные переговоры с США о размещении тяжелой военной техники на Адажской базе.