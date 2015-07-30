Латвия начала переговоры с США о размещении тяжелой военной техники

02:31, 30 июля 2015
Мир
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Латвия начала официальные переговоры с США о размещении тяжелой военной техники на Адажской базе.

REUTERS

Об этом сообщает Delfi.lv со ссылкой на Минобороны Латвии.

Пока не известно, сколько и какая техника будет размещена в Латвии, как и то, сколько средств потребуется для ее дислокации.

Госсекретарь Минобороны Янис Сартс ранее заявил, что американская техника может появиться в Латвии в конце года.

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Адажи - самый большой военный полигон в странах Балтии, где можно проводить крупные военные учения. Поэтому у базы есть возможность принять больше военной техники, но все будет зависеть от процесса переговоров, добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что вопрос размещения военной техники в странах Восточной Европы, в том числе в Польше, США могут решить уже в ближайшее время.

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