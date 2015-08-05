Лавров считает, что расследование катастрофы Boeing не было действительно международным

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сингапурскому телеканалу Channel News Asia, передает ТАСС.

При этом он отметил, что с самых первых дней, если не часов этого происшествия Россия настаивала на самом тщательном расследовании и была в числе инициаторов резолюции 2166 СБ ООН.

"К сожалению, начавшееся расследование не было независимым, всеобъемлющим и действительно международным. Вместо того, чтобы действовать под управлением Международной организации гражданской авиации, что предусмотрено Чикагской конвенцией, Украина, Бельгия, Австралия и Нидерланды заключили двусторонние соглашения друг с другом, содержание которых так до конца и не известно", - считает Лавров.

Также глава МИД РФ считает, что Россия получает "неполную" информацию о ходе расследования.

Читайте такжеКлимкин: идея создания трибунала по МН17 под СБ ООН очень важна, поскольку его решения будут иметь обязывающий характер

Лавров, кроме того, обратил внимание на то, что призыв СБ ООН к странам, обладающим информацией об аварии, предоставить ее в распоряжение расследования выполнила только Россия.

"Мы предоставили информацию с наших радарных станций в Ростовской области, которые осуществляли мониторинг неба в это время. Американцы заявили, что располагают снимками со спутника, но так и не предоставили их, не сделали их достоянием общественности. То же касается и украинцев, которых просили предоставить записи переговоров между авиадиспетчерской службой и самолетами в зоне аварии", - выразил возмущение министр иностранных дел.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций применила вето на резолюцию по созданию международного трибунала в расследовании по факту катастрофы самолета Малайзийских авиалиний "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.