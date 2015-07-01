The Guardian: Решения, которые определят будущее Греции, принимаются во Франкфурте

Об этом сообщает Хизер Стюарт в статье под названием «Решения, которые определят будущее Греции, принимаются во Франкфурте», опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Когда осенью 2008 года Алистер Дарлинг столкнулся с ошеломляющими новостями о том, что Королевский банк Шотландии был на грани вынужденного закрытия банкоматов Британии, не возникало серьезных сомнений в том, что, несмотря на угрызения совести Мервина Кинга, Банк Англии должен был поддержать финансовую систему Великобритании как «кредитор последней инстанции».

Янис Варуфакис и его коллеги в Афинах также столкнулись с перспективой полного финансового краха на этой неделе, - но ключевые решения о целесообразности и условиях поддержки банков принимаются в тысячах миль оттуда, во Франкфурте.

И это отчаяние, на фоне которого премьер-министр Греции, Алексис Ципрас, по-видимому, решил «прогнуться» перед кредиторами своей страны.

Банковские отделения уже закрыты, для греческих граждан это мощный показатель того, что правительство потеряло контроль над событиями. Но Ципрас и Варуфакис знают, что без поддержки со стороны Европейского центрального банка, контроль за движением капитала и ограничения при снятии средств – это только начало. Правительство «Сиризы» столкнулось с председательством над общим финансовым крахом.

Когда в последние недели продолжалось массовое снятие вкладов населением в Греции, ЕЦБ неоднократно повышал потолок для кризисной кредитной схемы, известной как программа экстренной кредитной помощи (ELA), которая позволяет центральному банку Греции поддерживать греческих кредиторов.

Когда в воскресенье ЕЦБ решил оставить без изменений потолок ELA, это не привело к краху банков, но передало сообщение, что Франкфурт - и, соответственно, Брюссель – готовы к падению греческого банковского сектора.

Так что, возможно, мы не должны удивляться, что, несмотря на горячую риторику последних дней, в ночь на вторник Ципрас направил письмо на две страницы кредиторам страны, что - с учетом нескольких поправок, в том числе продолжения налоговых льгот для греческих островов - принимает условия договора о финансовой помощи, который его правительство так яростно отклонило всего несколько дней назад.

Тем не менее, может быть слишком поздно. Вместо того, чтобы радоваться тому, что выглядит как униженная капитуляция радикального правительства Сиризы, Вольфганг Шойбле, министр финансов Германии, заявил журналистам в Берлине, что он даже не читал письмо, и не считает Ципраса и его коллег надежными партнерами для переговоров.

Министры финансов еврогруппы встретятся позже, чтобы обсудить отдельный запрос от Ципраса на третью финансовую помощь от антикризисного фонда еврозоны, чтобы заменить соглашение, срок которого истек в полночь во вторник, в результате чего Греция не вернула долг Международному валютному фонду.

Но Германия, кажется, решила, что не может приступить к серьезным переговорам, пока в Афинах не произойдет смена режима.