Опубликовано первое фото британской принцессы Шарлотты с братом

"Принц Джордж и принцесса Шарлотта вместе дома", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что фото было сделано Герцогиней Кембриджской в середине мая.

Как сообщал УНИАН, британские букмекеры выплатили рекордно большую сумму в 1 млн фунтов ($1,53 млн) игрокам, угадавшим, что герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт назовут свою новорожденную дочь Шарлоттой.

We're delighted to share the first photo of Prince George with his little sister Princess Charlotte pic.twitter.com/lJbWwsqFva