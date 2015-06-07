Опубликовано первое фото британской принцессы Шарлотты с братом
17:48, 07 июня 2015Мир
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Кенсингтонский дворец в своем Твиттере опубликовал первые совместные фотографии принцессы Шарлотты и ее брата принца Джорджа.
Принц Джорд и принцесса Шарлотта / twitter.com/KensingtonRoyal
"Принц Джордж и принцесса Шарлотта вместе дома", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что фото было сделано Герцогиней Кембриджской в середине мая.
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Как сообщал УНИАН, британские букмекеры выплатили рекордно большую сумму в 1 млн фунтов ($1,53 млн) игрокам, угадавшим, что герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт назовут свою новорожденную дочь Шарлоттой.
We're delighted to share the first photo of Prince George with his little sister Princess Charlotte pic.twitter.com/lJbWwsqFva
— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) June 6, 2015
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