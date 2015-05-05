Британские букмекеры выплатили миллион фунтов угадавшим имя новорожденной принцессы

По данным специалистов фирмы, именно Шарлотта в последние дни была безоговорочным фаворитом у любителей игры на тотализаторе. Другими именами, на которые чаще всего делались ставки, были Элис и Оливия, сообщает ТАСС.

"С момента рождения девочки количество тех, кто был уверен, что ее назовут Шарлоттой, значительно возросло. В результате ставки были снижены до коэффициента 3 к 1 при том, что когда Кейт только объявила о своей беременности, этот показатель составлял 25 к 1" , - сообщила представитель Ladbrokes Джессика Бридж.

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Сообщается, что "только за последние два дня" букмекеры приняли 20 тыс. ставок на имя новорожденной принцессы. Это больше, чем на предстоящие 7 мая всеобщие парламентские выборы, при том что некоторые игроки ставили на кон шестизначные суммы.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали второго ребенка Шарлотта Элизабет Диана. Имя ребенку дали по согласованию с бабушкой принца Уильяма королевой Елизаветой II.

Напомним, принцесса родилась 2 мая в 8:34. Принц Уильям присутствовал при родах. Вес новорожденной - 3,7 кг.