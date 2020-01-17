Японский министр взял декрет – он стал первым чиновником в стране, который это сделал

Мужчина надеется, что его пример поможет создать общество, которое когда-нибудь сделает декрет для мужчин нормой, а не поводом для новости».

Министр охраны окружающей среды Японии Шинджиро Коизуми взял отпуск за уходом за новорожденным сыном. Это первый случай в Японии, когда чиновник-мужчина берет декрет.

Об этом пишет AJ.

«Сегодня в полночь я стал отцом. Мама и ребенок здоровы. Я очень рад этому», – сообщил он 17 января.

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В среду Коизуми объявил, что он будет отпуск в связи с рождением сына при условии, что это не повлияет на его обязанности в правительстве.

В своем заявлении мужчина признался, что решение взять декрет – деликатная тема в Японии, имеющая свои преимущества и недостатки.

«Это первый такой случай. И когда вы делаете нечто беспрецедентное, это всегда критикуют», – сказал он, добавив, что его пример поможет создать общество, которое когда-нибудь сделает декрет для мужчин нормой, а не поводом для новости».

Поскольку в Японии наблюдается старение нации и сокращение рождаемости, правительство начало продвигать отпуск за уходом ребенка.

Как сообщал УНИАН, самая старая женщина в мире Кейн Танака отпраздновала свой 117-й день рождения в доме престарелых на юге Японии.