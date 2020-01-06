В Японии старейший человек мира отпраздновал 117-й день рождения

По случаю праздника Кейн Танака попробовала праздничный именинной торт.

Самая старая женщина в мире Кейн Танака отпраздновала свой 117-й день рождения в доме престарелых на юге Японии.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на японский канал TVQ Kyushu Broadcasting.

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Празднование для Кейн Танаки организовали ее друзья и родные.

Женщина откусила кусочек своего большого именинного торта и с улыбкой сказала: "Вкусно, я хочу еще немного".

В настоящее время она признана старейшим человеком планеты, согласно данным Книги рекордов Гиннеса. Танака родилась преждевременно в 1903 году, а в 1922 году вышла замуж за Хидео Танаку. У пары было четверо детей и они усыновили пятого ребенка.

Ее возраст символизирует о быстрои старении населения Японии, что вместе с падением рождаемости вызывает обеспокоенность дефицита рабочей силы и перспектив будущего экономического роста государства. По оценкам японского министерства благосостояния, количество рожденных детей в Японии в прошлом году уменьшилось примерно на 5,9% до 900 тысяч.