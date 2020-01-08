Иран обстрелял из баллистических ракет две базы − Пентагон

По словам помощника министра обороны США, целью удара были по меньшей мере две иракских военных базы.

Иран обстрелял военные базы США в Ираке баллистическими ракетами.

Об этом ночью 8 января заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман, передает РИА Новости.

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"Примерно в 5.30 вечера по восточноамериканскому времени (23.30 по киевскому времени) 7 января Иран выпустил более дюжины баллистических ракет против баз военных США и коалиции в Ираке", − заявил Хоффман.

По его словам, ракеты были запущены из Ирана.

"Их целью были по меньшей мере две иракских военных базы, где расположен персонал ВС США и коалиции − в Аль-Асаде и Эрбиле. Мы работаем над предварительными оценками ущерба", − подчеркнул представитель Пентагона.

Он пообещал, что США предпримут "все необходимые меры" для защиты своих военных, партнеров и союзников в регионе.

Как сообщал УНИАН, около десяти ракет выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США.