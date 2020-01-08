Иран атаковал авиабазу США в Ираке (видео)

Ответственность за обстрел взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Девять ракет выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США.

Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в иракских силовых структурах.

По данным телеканала Press TV, Корпус стражей исламской революции заявил, что ракетный удар по авиабазе Айн аль-Асад был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

Согласно сообщению канала, удар был нанесен десятками ракет.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Телекомпания ABC со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что в результате атаки баллистическими ракетами пострадал американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака, а также авиабаза Айн аль-Асад на западе страны.

🎥 «انتقام سخت» آغاز شد/ حملات سنگین موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد pic.twitter.com/sbw0cwGH6B — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 7, 2020

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента Дональда Трампа ракетным ударом убили Сулеймани.

Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала "террористическим актом".

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны после ликвидации Сулеймани.

7 января секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Иран рассматривает 13 вариантов мести США за убийство генерала.