Be water: Financial Times назвала слово года

Фраза "Будь водой" стала главным слоганом протестующих в Гонконге.

Газета Financial Times назвала словом года выражение Be water, что в переводе означает «Будь водой».

Об этом сообщается на сайте издания.

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Словосочетание стало популярным еще в начале 1970-х годов благодаря актеру Брюсу Ли. Оно часто использовалось в философии боевых искусств.

Но в этом году фраза стала главным слоганом протестующих в Гонконге. Ее применяли в частности к тому, как участники акций координировали свои действия против силовиков.

«К тому моменту, как спецназ собирался, чтобы противостоять, они уже "рассеялись как туман". Уходя сквозь узкие улочки города, они были "текучими, как вода", а если их начинали ловить, то они сражались и становились "твердыми, как лед"», - говорится в статье.

Издание подчеркнуло, что в 2019 году вслед за Гонконгом тактику «Будь водой» стали применять протестующие в Испании, Чили и Ливане.

Как сообщал УНИАН, шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг признана «Человеком года» по версии американского журнала Time.