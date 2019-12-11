Журнал Time объявил экоактивистку Грету Тунберг человеком года (фото)
Шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг признана «Человеком года» по версии американского журнала Time.
О своем решении издание объявило 11 декабря, и разместило фотографию Тунберг на своей обложке.
В шорт-лист "Человека года" попали президент США Дональд Трамп, основатель Facebook Марк Цукерберг, лидер Китая Си Цзиньпин, участники акций протеста в Гонконге и другие.
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Напомним, ранее Грета Тунберг отказалась от экологической премии Северного совета за охрану окружающей среды. Она написала, что не примет премию Северного совета и ее денежную часть в знак протеста против бездействия стран в отношении охраны природы.
Британский книжный магазин Waterstones назвал Тунберг автором 2019 года.
4 октября Грета Тунберг стала лауреатом Международной детской премии мира. В этом году экспертный комитет рассмотрел 137 заявок из 56 стран и решил наградить девушку за «влияние на будущее многих детей». Торжественная 15-я церемония награждения прошла в Гааге 20 ноября — во Всемирный день детей.