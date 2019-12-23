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CNBC: Существует шесть причин быть оптимистом в 2020 году

14:08, 23 декабря 2019
Мир
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Flickr/TheeErin

Наступает мрачный сезон, когда прогнозы со всех уголков мира будут наперебой публиковать списки рисков на 2020 год. Есть много кандидатов, которые могут поселиться в этих списках: от Ирана до КНДР, от американских выборов до глобального потепления.

Однако, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в свое время советовал больше обращать внимание на сигналы надежды.

«Пессимист всегда видит трудности в каждой возможности, а оптимист – возможность в каждом вызове», - говорил британский премьер, причисляя себя к оптимистам, поскольку «смысла быть кем-то другим нет».

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Именно поэтому исполнительный директор Atlantic Council Фредерик Кемпе составил для сайта CNBC список шести источников оптимизма на 2020 год. Первый из них – рост глобального процветания. Мир еще никогда не был таким хорошим. Глобальное благосостояние достигло наивысшего уровня за все времена, на что указывает недавно опубликованный индекс Legatum Prosperity. В прошлом десятилетии процветание улучшилось в 148 странах и сократилось лишь в 19 из 167, которые вошли в индекс. Эти страны составляют 99% населения планеты.

Улучшение касается многих сфер: от здравоохранения до образования взрослого населения, от обеспечения базовых потребностей до большего распространения финансовой безопасности. Согласно данным Всемирного банка, более миллиарда людей выбрались из критической бедности с 1990-го года. Таким образом, лишь 10% людей сегодня живут в критическом положении. Это все еще тревожный показатель, но в то же время он самый низкий за все времена.

Вторая причина для оптимизма – худшие места мира улучшаются. The Economist выбирает «страну года» каждого декабря. Звание места, которое больше всего улучшилось в 2019 году, получил Узбекистан. Считается, что это стало заслугой премьер-министра Шавката Мирзийоева, который взял на себя лидерство в стране после смерти узбекского автократа Ислама Каримова в 2016 году. The Economist отмечает, что до его смерти Узбекистан был «закрытым обществом, которым руководили с необычайной жестокостью и некомпетентностью».

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«Режим варил диссидентов живьем, а также заставлял легионы мужчин, женщин и детей собирать хлопок на полях», - пишет издание.

После увольнения главы спецслужб Узбекистана в 2018 году реформы Мирзийоева ускорились в 2019-ом. Принудительный труд отошел в прошлое, наиболее скандальная тюрьма страны была закрыта. Иностранные журналисты получили доступ к Узбекистану, а бюрократы перестали вымогать взятки у малого бизнеса. Также The Economist отметил Судан за сделанеые большие шаги в борьбе с деспотией. Ведь массовые протесты в стране привели к свержению «одного из самых подлых тиранов мира» Омара аль-Башира.

Третья причина для оптимизма – мировой средний класс еще никогда не был таким большим, а половина человечества живет в демократических системах. Конечно, существуют оправданные беспокойства из-за роста неравенства внутри как развитых стран, так и развивающихся. Однако, меньше внимания уделялось более позитивным тенденциям, в частности тому, что неравенство между странами сокращается вот уже несколько лет подряд. Впервые после промышленной революции около половины населения планеты можно назвать средним классом.

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Кроме того, почти половина человечества живет в демократиях. Это большое достижение, если вспомнить, что на протяжении большей части истории подавляющее большинство людей жили под контролем недемократических режимов. На Китай приходится 90% тех, кто живет в условиях автократии. Распространенное мнение гласит, что Китай становится еще более авторитарным и поощряет других к этому. Впрочем, протесты в Гонконге и приближение выборов на Тайване говорят об обратном. Протесты на Ближнем Востоке, в частности в Иране, Ираке и Ливане, также нацелены против коррумпированных, сектантских режимов и тоже могут стать двигателем демократических изминений. Поэтому стоит следить за этим в 2020 году.

Четвертая причина – насильственных конфликтов стало меньше. В то время, как Великобритания готовится выйти из Евросоюза в следующем году, фаталисты на континенте снова взялись за свое. Но они забывают, что в Западной Европе не было войн или конфликтов на протяжении трех поколений. И не последнюю роль в этом сыграло учреждение ЕС, а также установление мира между Францией и Германией.

Автор также обращает внимание на обострение напряжения между Китаем и США. Однако, ни одна из сторон не хочет войны. Мировая история с 1500 года свидетельствует, что две самые большие силы в мире воевали между собой почти половину этого периода. Но после Второй мировой войны начался исторически мирный период. Нужно обращать на это внимание больше, чтобы сохранить эту тенденцию.

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Пятая причина для оптимизма – люди становятся умнее и более терпимыми. Цитируя книгу Стивена Пинкера «Просвещение сейчас», Билл Гейтс утверждает, что в среднем глобальный уровень IQ растет на три отметки каждые десять лет.

«Мозги детей развиваются более полноценно благодаря улучшенному питанию и чистой окружающей среде», - писал Гейтс, цитируя Пинкера.

«Подумайте о том, как много символов вы понимаете каждый раз, когда проверяете экран своего телефона или смотрите на карту в метро. Наш мир поощряет абстрактное мышление с детства. И это делает нас умнее», - считает основатель Microsoft.

Также Гейтс замечает, что если столетия назад легально гомосексуалом можно было быть только в 20 странах мира, сегодня это разрешено в 100. Опрос Legatum показал, что жители 11 стран стали более терпимыми, чем они были 10 лет назад, в частности в вопросах, касающихся ЛГБТ-сообщества. Тем временем, женщины все активнее участвуют в политике. На них сейчас приходится около пятой части членов национальных парламентов. Мир беспрецедентно внимательно прислушивается, когда женщины жалуются на дискриминацию или сексуальное насилие.

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Шестая причина для оптимизма – технологии могут спасти планету. Конечно, искусственный интеллект по многим причинам кажется страшным. В то же время, история переполнена примерами, когда технологические изменения приносили больше положительного прогресса, чем негативных последствий. Передовые технологии могут улучшить охрану здоровья и даже решить климатические проблемы.

В статье для Всемирного экономического форума в Давосе Джереми О'Браян отметил, что квантовое вычисление может помочь побороть климатические изменения, проведя симуляции, которые обнаружат новые катализаторы для связывания углерода. И это новое решение будет более эффективным и дешевым, чем нынешние модели решения проблемы.

Автор замечает, что для баланса, конечно, стоило бы написать и о проблемах 2020 года, которые могут стать источником для пессимизма. Но в конце концов лучше оставаться оптимистами перед Новым годом. Ведь оптимисты более готовы искать решения для глобальных проблем, потому что они верят, что смогут их найти.

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Теги: #прогноз#Новый год
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