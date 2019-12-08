В Гонконге проходит самый массовый за последние месяцы протест (фото)

Массовые протесты в Гонконге начались в июне из-за планов властей разрешить экстрадицию предполагаемых преступников в Китай. Позднее соответствующий закон был отменен, но митинги продолжились.

В Гонконге в воскресенье, 8 декабря, возобновились массовые антиправительственные протесты, начавшиеся ровно полгода назад.

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Сотни тысяч демонстрантов вышли в парк Виктории в центре Гонконга, откуда направились маршем в деловой район, сообщает Deutsche Welle.

Акция стала самой массовой за последние несколько месяцев и первой с середины августа, которую разрешила провести полиция.

Заявку на проведение митинга подало правозащитное движение Civil Human Rights Front (CHRF), объединяющее различные гонконгские организации. Инициаторы акции объявили, что протест будет мирным. Полиция в свою очередь заявила о готовности подавлять насилие со стороны демонстрантов.

Массовые протесты в Гонконге начались в июне из-за планов властей разрешить экстрадицию предполагаемых преступников в Китай. Позднее соответствующий закон был отменен, но митинги продолжились. Демонстранты недовольны усилением влияния Пекина в их городе, который сохранил значительные свободы по условиям его возвращения Китаю британскими колониальными властями.

Активисты требуют свободных выборов, независимого расследования случаев полицейской жестокости, освобождения задержанных на предыдущих акциях активистов и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, которую обвиняют в чрезмерной близости к властям КНР.

В конце ноября в Гонконге состоялись местные выборы в районные советы, оппозиция победила с большим отрывом при рекордной явке. Ранее советы контролировали пропекинские политические силы.