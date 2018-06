В Вене проходит второй полуфинал Евровидения (прямая трансляция)

За возможность попасть в финальный тур Евровидения-2015 в этот раз соревноваться будут представители 17 стран.

На сцену они будут выходить в таком порядке:

Литва – Моника и Вайдас ("This time")

Ирландия – Молли Стерлинг ("Playing with numbers")

Сан Марино – Микеле Перниола и Анита Симончини ("Chain of Lights")

Черногория – Ненад Кнежевич ("Adio")

Мальта – Амбер ("Warrior")

Норвегия – Морланд и Дебра Скарлет ("A Monster Like Me")

Португалия – Леонор Андраде ("Há Um Mar Que Nos Separa")

Чехия – Марта Яндова и Вацлав Ноид Барта ("Hope Never Dies")

Израиль – Надав Гедж ("Golden Boy")

Латвия – Аминат ("Love Injected")

Азербайджан – Эльнур Гесейнов ("Hour Of The Wolf")

Исландия – Мария Олафс ("Litil skref")

Швеция – Монс Зелмерльов ("Heroes")

Швейцария – Мелани Рене ("Time to shine")

Кипр – Яннис Караяннис ("One thing I should have done")

Словения – Маріетка и Рей ("Here For You")

Польша – Моника Кушинская ("In The Name Of Love")

Лишь 10 полуфиналистов из 17-ти названных исполнителей попадут в решающий конкурсный день, сообщает Первый Национальный.

Напоминаем, что по результатам первого полуфинала в финальный этап конкурса попали Армения, Бельгия, Греция, Эстония, Сербия, Венгрия, Россия, Албания, Румыния и Грузия. По правилам конкурса автоматически в финал попадают Великобритания, Франция, Испания, Италия и Германия и Австрия как страна-хозяйка. Также по случаю 60-летия Евровидения организаторы позволили принять участие в финале представителю Австралии – страны, где есть очень много поклонников конкурса.

Украина в конкурсе не участвует, поэтому украинцы не смогут повлиять на выбор победителя.