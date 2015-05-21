В Вене проходит второй полуфинал Евровидения (прямая трансляция)
Второй полуфинал Международного песенного конкурса Евровидение-2015 проходит сегодня, 21 мая, в венской арене Штадтхалле.
За возможность попасть в финальный тур Евровидения-2015 в этот раз соревноваться будут представители 17 стран.
На сцену они будут выходить в таком порядке:
Литва – Моника и Вайдас ("This time")
Ирландия – Молли Стерлинг ("Playing with numbers")
Сан Марино – Микеле Перниола и Анита Симончини ("Chain of Lights")
Черногория – Ненад Кнежевич ("Adio")
Мальта – Амбер ("Warrior")
Норвегия – Морланд и Дебра Скарлет ("A Monster Like Me")
Португалия – Леонор Андраде ("Há Um Mar Que Nos Separa")
Чехия – Марта Яндова и Вацлав Ноид Барта ("Hope Never Dies")
Израиль – Надав Гедж ("Golden Boy")
Латвия – Аминат ("Love Injected")
Азербайджан – Эльнур Гесейнов ("Hour Of The Wolf")
Исландия – Мария Олафс ("Litil skref")
Швеция – Монс Зелмерльов ("Heroes")
Швейцария – Мелани Рене ("Time to shine")
Кипр – Яннис Караяннис ("One thing I should have done")
Словения – Маріетка и Рей ("Here For You")
Польша – Моника Кушинская ("In The Name Of Love")
Лишь 10 полуфиналистов из 17-ти названных исполнителей попадут в решающий конкурсный день, сообщает Первый Национальный.
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Напоминаем, что по результатам первого полуфинала в финальный этап конкурса попали Армения, Бельгия, Греция, Эстония, Сербия, Венгрия, Россия, Албания, Румыния и Грузия. По правилам конкурса автоматически в финал попадают Великобритания, Франция, Испания, Италия и Германия и Австрия как страна-хозяйка. Также по случаю 60-летия Евровидения организаторы позволили принять участие в финале представителю Австралии – страны, где есть очень много поклонников конкурса.
Украина в конкурсе не участвует, поэтому украинцы не смогут повлиять на выбор победителя.