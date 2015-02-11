Австралия в этом году впервые примет участие в Евровидении
07:37, 11 февраля 2015Мир
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Австралия получила возможность единственный раз принять участие в европейском конкурсе песни Евровидение в честь его 60-летия.
REUTERS
При этом в противоположность большинству участников, конкурсант, посланный Канберрой, сразу попадет в финал, передает Би-би-си.
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"Это смелый и вызывающий неподдельное восхищение шаг. Это наш способ праздновать", - выразил восторг супервайзер Евровидения Йон Ула Санн.
Финал конкурса в этом году пройдет в Вене 23 мая. В состязании примут участие представители 40 стран.
При этом граждане Австралии уже становились конкурсантами: в 1996 году певица из Брисбена Джина Джи представляла Великобританию.
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