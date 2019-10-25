New York Times: Репрессии в России усиливаются на фоне неуверенности в будущем страны

Волна арестов журналистов, активистов, врачей и религиозных деятелей поднимает вопрос: Россия превращается в полицейское государство или только становится очень нефункциональной?

После того, как подросток взорвал себя в отделении спецслужб России в полярном регионе страны в прошлом году, журналист-фрилансер за сотни километров на юг от того места описала, казалось бы, "очевидный и банальный" вывод в своем еженедельном комментарии на радио. Ее вывод говорил о том, что беспощадные репрессии, которые устроили спецслужбы России, радикализируют российскую молодежь. Теперь журналист Светлана Прокопьева встала перед угрозой провести семь лет в тюрьме за "публичные призывы к терроризму".

Как пишет New York Times, даже Совет по правам человека, подконтрольный Кремлю, выступил против этих обвинений и настаивает, что Прокопьева ничего такого не сделала. Она с трудом попыталась объяснить силы, которые толкают людей к экстремальным поступкам, а не поощряла такое поведение.

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Однако, дело идет, добавляя поворот в духе Франца Кафки все более напористым действиям аппарата спецслужб России, которые подтверждают утверждения наиболее жестких критиков Кремля. Последние говорят, что РФ делает очень опасный поворот в момент в ходе вероятного последнего срока Владимира Путина на посту президента.

Преследование Прокопьевой и других безобидных критиков происходит на фоне предвкушения и неопределенности относительно будущего после Путина, который держал всю систему вместе почти два десятилетия. Даже вопрос о его запланированном уходе от дел в 2024 году остается темой для споров, ведь он остается более популярным, чем любой другой оппонент несмотря на падение его рейтинга.

Непредсказуемость, усиленная экономической стагнацией и в основном небольшими, но распространенными протестами, которые вспыхнули этим летом, заставили многочисленные правоохранительные ведомства России изо всех сил доказывать свою готовность разобраться с потенциальными угрозами. Они не стесняются прибегать к жестокости, чтобы сохранить свое будущее в стране, которую считают крепостью в окружении врагов: как внутренних, так и внешних.

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После протестов, которые были подавлены грубой силой, правоохранительные органы РФ на прошлой неделе устроили общенациональные рейды против СМИ, которые критикуют Кремль. Они также ворвались домой и в офисы всех, кто хоть как-то связан с оппозиционером Алексеем Навальным. Но, как отметила Прокопьева, столь жесткое подавление часто провоцирует еще больше ярости и дальнейшие беспорядки. Когда вооруженные дубинками мужчины при поддержке полиции избили участников небольшого протеста в Сибири, который в прошлом месяце устроили на поддержку шамана, это насилие дало толчок наиболее масштабному выявлению недовольство в отдаленном регионе на границе с Монголией за много лет.

Расширение неоправданных репрессий теперь охватывает даже старых диссидентов времен СССР, у которых осталось мало сторонников и средств. Министерство юстиции РФ, к примеру, на прошлой неделе постановило перекрыть финансирование для небольшой правозащитной организации, которую возглавляет 78-летний Лев Пономарев. Грозные сотрудники полиции потом схватили просто на улице лидера врачебной ассоциации. Женщину, которая работает офтальмологом, а также ее помощника-гинеколога, обвинили в "неповиновении правоохранительным" органам после протестов, которые устроили медработники.

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В понедельник Кремль объявил о полном пересмотре состава Совета по правам человека РФ. Этот орган и без того беззубый, но иногда высказывается в поддержку жертв беззакония российских служб безопасности, включая Прокопьеву. Наиболее добросовестных членов совета исключили, заменив их лояльными к Кремлю кадрами из государственных СМИ.

"Их логика такая же, как и у террористов: они хотят нагнать страха", - говорит избранный член Псковского областного совета и председатель регионального отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг.

"Бросив одного человека за решетку, они могут терроризировать миллионы других", - пояснил он.

Главный редактор радиостанции в Пскове Максим Костиков, чья редакция прошлого октября пустила в эфир комментарий Прокопьевой, сказал, что решение о преследовании 40-летней журналистки не имеет никакого смысла "с точки зрения любой логики". По его словам, ее комментарий слышали три-четыре сотни людей и еще несколько сотен прочитали его на сайте новостного портала в Пскове. Но теперь благодаря уголовному преследованию против нее "весь мир знает, что Светлана написала".

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Но, по мнению изгнанной из Советапо правам человека Екатерины Шульман, ответ на вопрос, было ли контрпродуктивным превратить неизвестного регионального автора в "знаменитость" национальных масштабов, зависит от того, как понимать слово "продуктивность". По ее словам, логика, которой руководствуется ФСБ, а также другие подобные ведомства, которые борются между собой за влияние и деньги, заключается не в том, чтобы терроризировать оппонентов Кремля. Она продиктована сугубо внутренними бюрократическими расчетами.

"Каждый орган должен показать собственные результаты. Им безразлична общая картинка", - сказала Шульман, добавив, что у ФСБ теперь есть "большое уголовное дело, которое можно подшить к своим отчетам".

Прокопьева во время интервью в Пскове, сказала, что ее много раз допрашивали в Следственном комитете и выпытывали, почему она написала свой комментарий. А также помогал ли ей кто-либо или давал какие-то инструкции. По ее мнению, за кулисами делом против нее руководит ФСБ, которая отвечает за борьбу с терроризмом. Мотив службы прост: отомстить за ее рассуждения о том, что российская система безопасности порождает преступления, которые она призвана не допускать.

"Они хотят защитить свою незыблемую позицию в стране", - сказала Прокопьева, одетая в черную футболку с надписью "Мы не замолчим".

Спецслужбы России начали следить за ней с 2014 году, когда, будучи редактором газеты "Псковская губерния", она позволила разоблачить другую очевидную правду: что российские солдаты воюют против Украины и умирают на украинском востоке. Главное "украшение" дела против Прокопьевой - это текст на 800 слов. В нем она сравнивает подростка из Архангельска, который подорвал себя и отобрал только собственную жизнь, с молодыми россиянами из 19-го века, которые присоединились к группе "Воля народа". Это была анархистская группа, ответственная за убийство царя Александра II в 1881 году.

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"Жестокость порождает жестокость", - сказала журналистка в своем комментарии на радио, связанного с "Эхо Москвы".

Лингвисты, которых вызвали следователи для оценки текста Прокопьевой, сказали, что ее комментарий содержал "признаки призыва к терроризму". Хотя эксперты, нанятые стороной защиты утверждают, что таких "признаков" в тексте нет. Мнение Прокопьевой о том, что спецслужбы, призванные защитить Россию, на самом деле вносят вклад в ее упадок, попала в самый нерв системы. И эта сильно театрализованная система с бесконечными восхвалениями Путина как защитника православия и статуса России как "великой державы" все больше становится похожей на ту, которая существовала во времена царизма.

Привлечение внимания к насильственной стороне российской истории, особенно к анархистской группе, которая убила царя, - это чрезвычайно чувствительная вещь во времена, когда Путин все чаще указывает пальцем на российское прошлое, чтобы возбудить патриотическую уверенность в будущем.